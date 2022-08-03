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فنون ومشاهير

أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)

Lebanon 24
03-08-2022 | 05:39
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بعد صراع طويل مع المرض، غيّب الموت فجر اليوم الأربعاء المايسترو إحسان المنذر عن عمر يناهز الـ75 عاما، وغابت بالتالي قامة فنية جديدة من الزمن الجميل.

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فقد ترك الراحل إرثاً فنياً كبيراً على الصعيد اللبناني والعربي وبصمة مهمة جدا عند العديد من الفنانين وتعامل مع أسماء كبيرة من بينهم الفنانة صباح وماجدة الرومي وجوليا بطرس وراغب علامة وغيرهم.

 

 
 

ومنذ مطلع الثمانينات بدأ الجمهور الواسع يعرفه ملحناً وقائد أوركسترا. بدأت رحلته مع التلحين (أول عملين له كانا "نبع المحبة" و"ما حدا بيعبي" للفنانة ماجدة الرومي، من كلمات مارون كرم)، ومع التوزيع ابتدأ (لماجدة الرومي أيضا ً) مع "خدني حبيبي " و"عم يسألوني عليك الناس" (تلحين نور الملاح)، فكان طليعة التوزيع الأوركسترالي لألحان سواه.

 
 
 
 

ومع بدايات راغب علامة (بعد نجاحه في "ستوديو الفن 80") تولى تلحين بعض أغانيه (" الكتب العتيقه"، "بكرا بيبرم دولابك"،" عن جد بقلك عن جد"،"لوشباكك ع شباكي"،"برافو عليكي"...).

 

 
 
 
 
 
 

وبعدها راحت أعماله اللحنية تنتشر وتشيع: أسطوانة أطفال في 5 أغنيات لماجدة الرومي. (احداها: "طيري يا عصفوره" من شعر جوزف أبي ضاهر، انتقل لحنها إلى إيطاليا وذاعت بالايطالية وفازت بالجائزة الأولى في مسابقة بولونيا سنة 1989)، أغنية "كلمات" (لماجدة الرومي من شعر نزار قباني)، " قف يا زمان" لجوليا بطرس (شعر ليليا أبو شديد).

 

واحتلت ألحانه المراتب الأولى طوال التسعينات وتوزعت ألحانه على أصوات أخرى: وليد توفيق، سميرة السعيد، آنوشكا، نجوى كرم، باسكال مشعلاني، علاء زلزلي، ميشلين خليفة وغيرهم.

 

 
 
 
 
 
أحر التعازي من "لبنان 24" لعائلة الفقيد.
 
  
 
 

 

 

 

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