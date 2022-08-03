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فنون ومشاهير

تكلفته 100 مليون دولار... لماذا تمّ سحب فيلم "بات غيرل"؟

Lebanon 24
03-08-2022 | 14:00
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قررت شركة "وارنر برذرز" عدم المضي قدما في عرض فيلم "بات غيرل" الذي يتمحور حول بطلة خارقة.

وجاءت هذه الخطوة رغم أن تكلفة الفيلم الإنتاجية تصل إلى قرابة 100 مليون دولار بحسب بعض التقديرات، مما يجعله واحدا من أكثر الأفلام كلفة في تاريخ السينما الأميركية.
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وأتى قرار سحب الفيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وكان من المقرر أن يظهر الفيلم على خدمة البث (HBO Max) في خريف العام الجاري، بينما كانت تحدثت تقارير في نيسان الماضي عن أن الشركة المنتجة تريد عرضه في دور السينما.

لكن لن يتم عرضه في أي من المنصتين بعد النتائج السلبية في الاختبارات الأولية، التي تتم عادة قبل عرض الفيلم على الجمهور، وتستهدف عينة من الجمهور لاستطلاع آرائهم.

وحصل الفيلم على نتائج سلبية رغم أنه يضم نخبة من نجوم السينما الأميركية، من أمثال ليزلي غريس، بطلة الفيلم التي تؤدي دور "البنت الوطواطة، وجي كي سيمونز، ومايكل كيتون، وغيرهم.

وذكر مصدر لصحيفة "نيويورك بوست" أن المسؤولين في شركة الإنتاج يعتقدون أن شخصية "البنت الوطواطة" غير قابلة للإصلاح.

في المقابل، نقل موقع (Variety) الترفيهي عن مصدر مطلع في الشركة أن قرار سحب الفيلم ليس مدفوعا بجودته، بل يرتبط بأمور أخرى تخص الشركة.
 
 
(سكاي نيوز)
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