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فنون ومشاهير

كريس روك : اعتذار ويل كان مجرد محاولة لإصلاح صورته العامة

Lebanon 24
03-08-2022 | 16:00
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نقلت مجلة الدايلي ميل البريطانية، عن مصدر مقرب من الممثل الكوميدي الشهير كريس روك أن الأخير لا يفكر في التواصل مع النجم ويل سميث، بعد أن أصدر الممثل اعتذاراً رسمياً عن صفعه فى حفل توزيع جوائز الأوسكار.
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وورد في التقرير نقلاً عن كريس، أنه قضى الأشهر الأربعة الماضية في العمل على نفسه بعد أن تعرض للضرب في حفل توزيع جوائز الأوسكار في شهر آذار المنصرم، وأنه ليس مستعداً حالياً لإحياء الصداقة.
كما نقل المصدر عن كريس قوله "اعتذار ويل كان مجرد محاولة لإصلاح صورته العامة"، مضيفاً أن ويل يحتاج لمسامحة الجمهور وليس مسامحته.
 
(سيدتي) 
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