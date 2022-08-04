راغب علامة يعلن عن قرب شراء منزل له في تونس.. ما السبب؟

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أحيا الفنان راغب علامة حفلا مميزاً ضمن حفلات مهرجان قرطاج.وقال راغب علامة في مقابلة لبرنامج "ET بالعربي": " هذا الجمهور لا يقدر بثمن ومن أحلى الجماهير التي أراها بحياتي ونحن حتى من قبل ان نبدأ بالغناء كنا نسمع عن الجمهور التونسي وعرفنا معنى ما كان يقوله العمالقة عندما يتحدثون عن الجمهور في تونس".وكشف راغب علامة أنه بصدد شراء منزل في تونس للعائلة وأنه تكلم بالموضوع بشكل جدي متمنياً ان يتم ذلك.(سيدتي)