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فنون ومشاهير
والد إيلون ماسك: إبني ليس سعيدًا
Lebanon 24
05-08-2022
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أجرى والد إيلون ماسك مقابلة نارية، تحدث فيها عن علاقته بابنه، وكشف أمورًا غير متوقعة عن مؤسس تيسلا.
ووفقًا لموقع "مترو" البريطاني، حلّ الوالد إيرول ماسك ضيفًا على برنامج إذاعي أسترالي شهير، The Kyle and Jackie O Show، وعندما سُئل عن رجل الأعمال الملياردير، اعترف بأنه ليس سعيدًا جدًا بكل ما حققه الابن البالغ من العمر 51 عامًا حتى الآن في حياته المهنية.
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وعندما سئل عما إذا كان فخورًا بابنه إيلون ماسك، أجاب إجابة صريحة ولكن مبهمة: "لا".
وتابع: "لقد كنا جميعًا، كأسرة، نفعل الأشياء معا منذ البداية، كان الأطفال يسافرون معي حول العالم عندما كانوا صغارًا، وكانوا يقومون بأشياء ممتعة للغاية".
وكشف الوالد أن ابنه إيلون ماسك أيضًا ليس سعيدًا بما وصل إليه في حياته، بل يشعر أنه متأخر عما خطط لحدوثه في هذه السن، وكان يتمنى لو حقق ما حققه الآن منذ 5 أعوام مضت.
وقال الأب إنه لا يزال يفكر في إيلون كطفل صغير، رغم أن عمره تجاوز الـ50 عامًا.
واعترف إيرول أيضًا أنه في حين أن ابنه هو مؤسس إحدى أكبر شركات السيارات على هذا الكوكب، فإنه في الواقع لا يقود سيارة تسلا، وفي الواقع، يفضل الجلوس في المقعد الأمامي لسيارة بنتلي أو رولز رويس أو مرسيدس.
ومع ذلك، أشاد الأب أخيرًا وفي نهاية المقابلة بابنه، وقال عنه "إنه شخص لطيف جدًا جدًا، يحب الناس، ويحب الإنسانية".
(العين الاماراتية)
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