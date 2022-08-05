29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
35
o
جبيل
o
صيدا
32
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
28
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ما حقيقة مغادرة توم كروز لفيلم المهمة المستحيلة؟
Lebanon 24
05-08-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
عادةً تنتشر بعض التكهنات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك التي تعقب إنتاج بعض الأفلام، كما حدث مع النجم الأميركي توم كروز، الذي أُشيع أنه سيغادر سلسلة أفلام The Mission Impossible.
Advertisement
هذه التكهنات جاءت بعدما أُعلن عن إصدار جزأين من Dead Reckoning، حيث قالت مجلة "فارايتي" إن هذين الجزأين سيكونان بمثابة الوداع لشخصية إيثان هانت، التي لعبها النجم منذ عام 1996.
ويبدو أن ما أُشيع حول ذلك لم يكن دقيقاً، إذ إن المخرج كريستوفر ماكواري، لم يؤكد أو ينفي تلك التكهنات، لكنه علق على الأمر خلال لقاءٍ له في بودكاست "Light the Fuse"، بالقول: "لا تصدق كل تقرير تقرأه عن توم كروز، عبر فارايتي"، مشيراً إلى أنه عمل مع كروز منذ 15 عاماً، ولم يسمع شيئاً يُصدق.
وتابع المخرج إنه لا يستطيع أن يخبرنا بعدد المرات التي كان يقف فيها بجوار كروز، وشهد حدثًا ثم قرأ عنه في التداولات باليوم التالي، وكان شيئاً مما يصفونه صحيحاً أو حدث في الواقع.
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
السيارات "إختفت": ماذا يجري؟
Lebanon 24
السيارات "إختفت": ماذا يجري؟
06:30 | 2022-08-05
05/08/2022 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطائرات إلى تركيا "مفوّلة".. و"التيكيت" بهذا السعر
Lebanon 24
الطائرات إلى تركيا "مفوّلة".. و"التيكيت" بهذا السعر
07:00 | 2022-08-05
05/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مُهم عن سحوبات الدولار من المصارف.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مُهم عن سحوبات الدولار من المصارف.. ما الجديد؟
13:21 | 2022-08-05
05/08/2022 01:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشارٌ أمني كثيف في الضاحية.. ماذا يجري؟ (صورة)
Lebanon 24
انتشارٌ أمني كثيف في الضاحية.. ماذا يجري؟ (صورة)
15:03 | 2022-08-05
05/08/2022 03:03:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تراجع جديد لسعر البنزين.. إليكم كم بلغ ثمنه اليوم
Lebanon 24
تراجع جديد لسعر البنزين.. إليكم كم بلغ ثمنه اليوم
02:32 | 2022-08-05
05/08/2022 02:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2022-08-05
هذا موعد الجزء الثاني من فيلم الجوكر.. فماذا عن انضمام الليدي غاغا؟
11:00 | 2022-08-05
ممثل عربي شهير يدعم زوجته البريطانية في أول كليب غنائي لها: ظهر كموديل!
08:00 | 2022-08-05
إيليا ابن الـ15 عاماً سفيراً لشركتي تكنولوجيا.. والدته اعلامية لبنانية شهيرة: "أنا أمّ فخورة"
05:00 | 2022-08-05
أول ظهور لشاكيرا مع أولادها بعد أزماتها مع بيكيه! (صورة)
02:00 | 2022-08-05
بسبب أطفاله الناجحين... والد هذا الميلياردير يتبرّع بحيواناته المنوية لنساء ثريات في كولومبيا!
00:00 | 2022-08-05
والد إيلون ماسك: إبني ليس سعيدًا
فيديو
ما هي ميزات سيارة "Chery" الجديدة؟ (فيديو)
Lebanon 24
ما هي ميزات سيارة "Chery" الجديدة؟ (فيديو)
11:00 | 2022-08-04
06/08/2022 02:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
Lebanon 24
أبدع في "كلمات" و"ما حدا بيعبي": مسيرة فنية حافلة.. وداعاً إحسان المنذر (صور)
05:39 | 2022-08-03
06/08/2022 02:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
Lebanon 24
صورة جديدة من تلسكوب "جيمس ويب" تُبهر العالم.. شاهدوا كيف اكتسبت هذه المجرة شكلها
02:00 | 2022-08-03
06/08/2022 02:29:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact