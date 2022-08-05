ما حقيقة مغادرة توم كروز لفيلم المهمة المستحيلة؟

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عادةً تنتشر بعض التكهنات عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً تلك التي تعقب إنتاج بعض الأفلام، كما حدث مع النجم الأميركي توم كروز، الذي أُشيع أنه سيغادر سلسلة أفلام The Mission Impossible.هذه التكهنات جاءت بعدما أُعلن عن إصدار جزأين من Dead Reckoning، حيث قالت مجلة "فارايتي" إن هذين الجزأين سيكونان بمثابة الوداع لشخصية إيثان هانت، التي لعبها النجم منذ عام 1996.ويبدو أن ما أُشيع حول ذلك لم يكن دقيقاً، إذ إن المخرج كريستوفر ماكواري، لم يؤكد أو ينفي تلك التكهنات، لكنه علق على الأمر خلال لقاءٍ له في بودكاست "Light the Fuse"، بالقول: "لا تصدق كل تقرير تقرأه عن توم كروز، عبر فارايتي"، مشيراً إلى أنه عمل مع كروز منذ 15 عاماً، ولم يسمع شيئاً يُصدق.وتابع المخرج إنه لا يستطيع أن يخبرنا بعدد المرات التي كان يقف فيها بجوار كروز، وشهد حدثًا ثم قرأ عنه في التداولات باليوم التالي، وكان شيئاً مما يصفونه صحيحاً أو حدث في الواقع.