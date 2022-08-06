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فنون ومشاهير

فنانة عربية تفضح أحد المتحرشين بها.. هذا ما فعلته (صور)

Lebanon 24
06-08-2022 | 08:00
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قامت الفنانة المصرية رحمة حسن بفضح أحد المتحرشين بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت صورته عبر حسابها الخاص على انستغرام  وكتبت التعليق التالي: "الشخص ده من سنتين وهو بيبعت رسايل غريبة وبيعمل حاجات غريبة وبيضايق كل صحباتي البنات، لو نزل صورة أو حاجة معاهم وحتى الناس اللي بيشتغل معاهم أو أصحابي في العادي بيدخل يدور على الأكونتات بتعتهم ويبعتلهم أغاني وحاجات غريبة، ويسأل عني أنا فين، وبروح فين، كل أصحابي مش واحد بس عمل كده مع أكتر من حد، متتبع الأماكن اللي بروح فيها، ومش عارفة بيعرف منين أنا بقالي سنتين على الحال ده، آخرها المكان اللي كنت مفروض أروحله بكرة علشان شغل".

 

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A post shared by Ru (@realrahmahassan)


 
 

يُذكر أن حسن شاركت في الموسم الدرامي الماضي بمسلسل "ملف سري"، وهو من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي، وبطولة: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، ماجد المصري، إدوارد، محسن محيي الدين، محمد محمود عبد العزيز، دينا، دنيا عبد العزيز، مادلين طبر، كارولين عزمي وصبا الرافعي.

(لها)

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