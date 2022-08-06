ميريام فارس تُثير الجدل بإطلالة جريئة في دبي.. والجمهور: "لابسة بيجاما"! (صور وفيديو)

أحيت الفنانة ميريام فارس حفلا غنائيا أمس الجمعة في مدينة دبي.

ونشرت ميريام صورا للحفل على حسابها الخاص على انستغرام حيث لفتت الأنظار بإطلالتها.

واختارت ميريام بدلة رجالية براقة باللون الأحمر ونسقت معها "كروب" توب مُثيرة باللون نفسه.

View this post on Instagram

A post shared by Elie Hanna | إيلي حنا (@fashionpolice_fp)





وحازت إطلالة ميريام على إعجاب بعض المتابعين، في حين انتقدها البعض الآخر واعتبرها جريئة، ومن بين تعليقات المتابعين: "الاندروير صار لبسة وعالمسرح"، "اوفر في كل شي"، " متل البيجاما الساتان اللميع" وغيرها.