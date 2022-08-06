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فنون ومشاهير

ميريام فارس تُثير الجدل بإطلالة جريئة في دبي.. والجمهور: "لابسة بيجاما"! (صور وفيديو)

Lebanon 24
06-08-2022 | 01:32
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أحيت الفنانة ميريام فارس حفلا غنائيا أمس الجمعة في مدينة دبي.

 

ونشرت ميريام صورا للحفل على حسابها الخاص على انستغرام حيث لفتت الأنظار بإطلالتها.

 

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A post shared by Myriam Fares (@myriamfares)


 
 

واختارت ميريام بدلة رجالية براقة باللون الأحمر ونسقت معها "كروب" توب مُثيرة باللون نفسه.

A post shared by Elie Hanna | إيلي حنا (@fashionpolice_fp)


 
 

وحازت إطلالة ميريام على إعجاب بعض المتابعين، في حين انتقدها البعض الآخر واعتبرها جريئة، ومن بين تعليقات المتابعين: "الاندروير صار لبسة وعالمسرح"، "اوفر في كل شي"، " متل البيجاما الساتان اللميع" وغيرها.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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