Advertisement

فنون ومشاهير

تامر حسني يكشف حقيقة إصابته في حادث سير خطير

Lebanon 24
06-08-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-978213-637953853791210134.jpg
Doc-P-978213-637953853791210134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن إصابة الفنان تامر حسني في حادث سير بعد انتهائه من إحياء حفله بمهرجان جرش بالأردن، ونشر تامر على خاصية القصص المصورة لملحقة على حسابه الخاص منشوراً نفى من خلاله كل الأخبر التي تردت حول تعرضه لحادث سير.
Advertisement

وكتب تامر في منشوره: "يا جماعة في خبر بيتنشر إن أنا عملت حادثة الحقيقة إنه مش أنا هو حد من فريق عملي والحمد لله هو بخير وزي القرد".


وكان تامر قد طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم "أنت اختيار" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات فاروق رشاد وألحان تامر علي.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:40 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:13 | 2022-08-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-08-06
11:00 | 2022-08-06
10:37 | 2022-08-06
08:10 | 2022-08-06
08:00 | 2022-08-06
05:58 | 2022-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website