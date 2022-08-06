تامر حسني يكشف حقيقة إصابته في حادث سير خطير

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن إصابة الفنان تامر حسني في حادث سير بعد انتهائه من إحياء حفله بمهرجان جرش بالأردن، ونشر تامر على خاصية القصص المصورة لملحقة على حسابه الخاص منشوراً نفى من خلاله كل الأخبر التي تردت حول تعرضه لحادث سير.وكتب تامر في منشوره: "يا جماعة في خبر بيتنشر إن أنا عملت حادثة الحقيقة إنه مش أنا هو حد من فريق عملي والحمد لله هو بخير وزي القرد".وكان تامر قد طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم "أنت اختيار" والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات فاروق رشاد وألحان تامر علي.