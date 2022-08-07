مُغنية شهيرة تحلق شعر رأسها وحواجبها في بث مباشر! (فيديو)

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فاجأت مغنية الراب الأميركية "دوجا كات" متابعيها عندما قامت بحلق شعر رأسها وحواجبها بشكل كامل، خلال بثّ مباشر على حسابها الشخصي على "إنستغرام".ووفقاً لما ذكرته مجلة People، أوضحت المغنية البالغة من العمر 26 عاماً، أنها أحبت مظهرها الجديد، وأنها سعيدة بحلق شعرها.وأضافت: "لقد رأيتموني يا رفاق بشعري الطبيعي، لقد مررت بعصرين كان يتساقط فيهما شعري، كنت أقوم بعلاجه، كانت هناك لحظة كان فيها شعري طبيعياً، ولم أُظهره لأنني لا أشعر برغبة في ذلك، إنه مجرد كابوس مروع، يا رفاق. لقد تجاوزت الأمر".ثم ذهبت الفائزة بجائزة غرامي لتوضيح فوائد حلق شعرها، وقالت: "يمكنني الآن السباحة، وهو أمر مهم بالنسبة لي لأنني أحب ركوب الأمواج، ويمكنني ممارسة التمارين الرياضية، ويمكنني أن أفعل مثل التدريبات الشاقة الحقيقية".واختتمت حديثها قائلة: "أنا سعيدة أن رأسي في حالة جيدة. كنت خائفة من شكل رأسي دون شعر؟".(عربي بوست)