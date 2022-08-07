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فنون ومشاهير

من تيك توك إلى انستغرام.. أغنية "قومي" لميريام فارس مستمرّة بتصدّر "التراند"

Lebanon 24
07-08-2022 | 11:00
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بعدما كسر الأرقام القياسية في تحدي الرقص على أغنية "قومي" وحقق ٨،٤ مليارات مشاهد على تيك توك، ها هو الآن يغزو انستغرام بطريقة جنونية، خاصةً في الهند بما أنّ منصة تيك توك محجوبة في هذا البلد، فانتقل التحدي من تيك توك إلى انستغرام ودخل كل بيت وشارع ومنطقة في العالم.
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جرت العادة أن التحديات التي تطلق على مواقع التواصل الاجتماعي تدوم لأسبوعين أو ثلاثة كحدٍ أقصى، أما تحدي رقصة "قومي" الذي أطلقته ملكة المسرح ميريام فارس في ٢ أيار٢٠٢٢ فما زال مستمراً حتى الساعة، ويطوّر نفسه يوماً بعد يوم، وها هو ينتشر الآن بقالب جديد وهو دمج أغنية للأطفال" “head shoulders knees and toes" بأغنية "قومي" لينتشر هذا التحدي مجدداً بنحو جنوني. 

(نواعم)
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