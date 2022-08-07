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فنون ومشاهير

بعد الهجوم العنيف عليه... زياد برجي يردّ على إليسا: " نحنا ولاد بيوت وما عندن قلة أدب" (صورة)

Lebanon 24
07-08-2022 | 08:00
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بعدما عبّرت الفنانة إليسا من خلال تغريدة على موقع "تويتر"، عن موقفها الحازم تجاه الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي، مؤكدة أنها لن تتعامل معهما بتاتاً في المستقبل، نشر برجي صورة له على "تويتر"، وعلق عليها قائلاً: "لو تعرفوا بشو كنت عم فكر هلق، كنت عم قول لحالي بما انه كل فنان فانواته بيشبهوا وبتجمعهن ثقافة واحدة... قدي أنا مبسوط وفخور اني بشبه هيك نوعية من الفانز: مهذبين، مرتبين، ولاد بيوت وما عندن قلة أدب".
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وأضاف في تعليقه على الانتقادات القاسية التي لحقت به للدفاع عن إليسا: "ما تنسا نحنا مش ضعاف، نحن محترمين ولك ريتن يقبروني جمهوري أنا. جداً فخور".
 
وجاء هذا الردّ بعد الهجوم الذي تعرض له برجي من قبل إليسا، التي كتبت: "واحد بيردح على مواقع التواصل وواحد بيحكي وبتقّل الحكي عل الخاص أو واتساب تا تضل صورتو حلوة!، لكنني رأيت وجهه الحقيقي اليوم. في الواقع، صدمت كثيراً منهما، وأكيد أكيد أكيد هذه المرة الأخيرة التي أتعاون فيها معهما، لكن الأغنية أصبحت ملكي، وبالتأكيد سأطرحها لأنني وعدت الناس فيها".

بدوره، ردّ ماضي على إليسا قائلاً: "كل واحد بيعمل بأصلو، كرمال خيي زياد عطيتا الأغنية، وكرمال خيي زياد ما رح ردّ عليها، رح اترك الرد لضمير الناس".
 
 
(لها)
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