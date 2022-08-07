مخرجة تُعلن إعتزالها بسبب عمل فنّي صوّرته في لبنان... من هي؟

كشفت المخرجة كاملة أبو ذكري أنّ سبب إعتزالها الفن، هو مسلسل "بطلوع الروح". وقالت إنّها "كانت تجربة صعبة للغاية، حيث قمنا بتصوير العمل خارج مصر وتحديداً في لبنان وبعلبك على مدار أربعة أشهر".

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وأضافت: "كان هناك شخص من فريق عمل المسلسل، لا أرغب في ذكر اسمه، استوقفني موقفه ضدي على الرغم من كونه من المقربين لي بشكل كبير، وذلك بسبب بعض التفاصيل في العمل، وهو أمر استوقفني كثيراً وجعلني أراجع نفسي، فضلاً عن حالة التعب والإرهاق الشديد الذي أصابني أثناء تصوير العمل وتسبب في أزمة صحية في الأعصاب وجسدي بشكل عام كان يؤلمني، كما أنني تركت ابنتي وزوجي فترة طويلة وخاصة ابنتي التي كانت حاملاً".

(لها)