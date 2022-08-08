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فنون ومشاهير

لم تحضر جنازته.. فنانة تتجاهل وفاة والدها

Lebanon 24
08-08-2022 | 05:00
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قبل ساعات، توفي والد المطربة المصرية بوسي عن عُمر ناهز 85 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن نبأ الوفاة الفنانة المصرية برلنتي فؤاد عبر حسابها بـ"فيسبوك"، إذ كتبت منشورًا قالت خلاله: "خبر حزين جدًا لا اله الا الله.. ربنا يرحمك يا عم محمد يا طيب كان قلبك حاسس.. رحت عند ربنا اللي أحسن من الكل.. عم محمد شعبان والد المطربة بوسي.. ادعوا له بالله عليكم".
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وكشفت وسائل إعلام محلية، أن شقيق بوسي تولى بنفسه إخطار الجهات الصحية بحالة الوفاة مساء الأحد.

تجاهل تام
رغم تداول نبأ الوفاة على نطاق واسع، لم تتفاعل المطربة المصرية معه عبر حساباتها الرسمية بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

كما نوهت وسائل إعلام محلية، بأن المطربة المصرية لم تحضر مراسم تشييع جثمان والدها داخل مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

رغم هذا، أشارت تقارير صحفية إلى إتمام المصالحة بين بوسي ووالدها قبل وفاته، وقيل إنها أرسلت إليه أضحية العيد ومبلغًا ماليًا لمساعدته على مصاريف العلاج.

وفاة الأب جاءت بعد خلافات دخل فيها مع ابنته بوسي في سنواته الأخيرة، بعدما وجه إليها اتهامات بعقوقه وإهمالها له.
 
(العين)
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