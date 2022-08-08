ما حقيقة الخلاف بين زياد برجي وعاصي الحلاني؟

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بعد ساعات على تصدر الخلاف بين الفنانة اليسا من جهة والفنان زياد برجي والشاعر احمد ماضي حديث المتابعين، كان لافتاً تغريدة كتبها الفنان عاصي الحلاني على صفحته الخاصة عبر تويتر قائلاً:"مهما حاولت أن ترد الإساءة بالإساءة، سيغلبك أصلك الطيّب".واللافت ان احد المتابعين مازح عاصي وربط تغريدته هذه بالخلاف الحاصل بين اليسا وزياد، قائلاً له:"أخ عاصي اللي عم يعمله زياد برجي معك ما بق مقبول ونحن كلنا بصفك ما تهتم افضحه بالاسم لأن اللي عم يعمله مش قليل".ورد عليه عاصي بالقول:"زياد حبيبي وما في شي اشاعات، واخبار غير صحيحة".