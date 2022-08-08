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فنون ومشاهير

فنان مصري شهير يكشف تطورات حالة عادل امام الصحية

Lebanon 24
08-08-2022 | 08:00
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أكد النجم هاني رمزي أنه على تواصل دائم بالنجم الكبير عادل إمام للاطمئنان على صحته، مؤكداً أنه بخير، نافياً الشائعات التي تطال الأخير باستمرار.

وقال في مداخلة تلفزيونية: "النجم عادل إمام كويس جدا وزي الفل، وزعيمنا وكبيرنا وسبب بسمتنا".
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وأضاف: "نتواصل دائماً مع الزعيم، ونحاول ان نقنعه في الظهور معنا في الجزء الثاني من فيلم "غبي منه وفيه".
 

المصدر: لها
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