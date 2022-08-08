فنان مصري شهير يكشف تطورات حالة عادل امام الصحية

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أكد النجم هاني رمزي أنه على تواصل دائم بالنجم الكبير عادل إمام للاطمئنان على صحته، مؤكداً أنه بخير، نافياً الشائعات التي تطال الأخير باستمرار.وقال في مداخلة تلفزيونية: "النجم عادل إمام كويس جدا وزي الفل، وزعيمنا وكبيرنا وسبب بسمتنا".وأضاف: "نتواصل دائماً مع الزعيم، ونحاول ان نقنعه في الظهور معنا في الجزء الثاني من فيلم "غبي منه وفيه".