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فنون ومشاهير

فنانة تفاجىء متابعيها بإطلالتها الجديدة... هكذا أصبح لون شعرها (صور)

Lebanon 24
08-08-2022 | 16:00
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نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، صوراً ظهرت فيها من داخل سيارتها، بإطلالة غريبة فاجأت فيها متابعيها. فصبغت شعرها باللون الأخضر، ووضعت نظارات شمسيّة.
 
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وعلّقت قائلة: "يوم أحد سعيد".
 
 
 
 
(لها)
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