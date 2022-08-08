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فنون ومشاهير
فنانة تفاجىء متابعيها بإطلالتها الجديدة... هكذا أصبح لون شعرها (صور)
Lebanon 24
08-08-2022
|
16:00
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نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، صوراً ظهرت فيها من داخل سيارتها، بإطلالة غريبة فاجأت فيها متابعيها. فصبغت شعرها باللون الأخضر، ووضعت نظارات شمسيّة.
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وعلّقت قائلة: "يوم أحد سعيد".
(لها)
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