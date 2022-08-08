فنانة تفاجىء متابعيها بإطلالتها الجديدة... هكذا أصبح لون شعرها (صور)

نشرت الفنانة سمية الخشاب عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، صوراً ظهرت فيها من داخل سيارتها، بإطلالة غريبة فاجأت فيها متابعيها. فصبغت شعرها باللون الأخضر، ووضعت نظارات شمسيّة.

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وعلّقت قائلة: "يوم أحد سعيد".

(لها)