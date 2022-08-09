جوني ديب يحيي طقوس عاشوراء في ايران.. ماذا يحصل!؟ (صورة)

تداول الجمهور بشكل واسع عبر العديد من موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور عن تواجد الفنان العالمي من اجل إحياء طقوس عاشوراء.

واتضح أن الصور المتداولة لجوني ديب هي في الحقيقية صور لشبيه الفنان العالمي، وهو رجل إيراني نسخة طبق الأصل من ديب، وهر هذا الشخص في احدى مواكب طقوس احياء ذكرى وفاة الحسين، ونظرًا للشبه الكبير بينه وبين الفنان العالمي تم التقاط العديد من الصور له وتداولها بشكل كبير عبر السوشال ميديا.

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وظهر هذا الشخص المجهول وهو يرتدي نظارات مطابقة لستايل ديب، كما اعتمد لون وتسريحة الشعر نفسها، بالإضافة الى اعتماده إطلالة مطابقة لجوني من ناحية الشارب .

وانتقل المتابعون الى قسم التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دهشتهم الكبيرة بسبب الشبه الكبير والصادم بين الرجل الإيراني وجوني ديب.

(البوابة)