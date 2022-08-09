Advertisement

فنون ومشاهير

جوني ديب يحيي طقوس عاشوراء في ايران.. ماذا يحصل!؟ (صورة)

Lebanon 24
09-08-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-979092-637956264615418037.jpg
Doc-P-979092-637956264615418037.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول الجمهور بشكل واسع عبر العديد من موقع التواصل الاجتماعي تويتر صور عن تواجد الفنان العالمي من اجل إحياء طقوس عاشوراء.
 
واتضح أن الصور المتداولة لجوني ديب هي في الحقيقية صور لشبيه الفنان العالمي، وهو رجل إيراني نسخة طبق الأصل من ديب، وهر هذا الشخص  في احدى مواكب طقوس احياء ذكرى وفاة الحسين، ونظرًا للشبه الكبير بينه وبين الفنان العالمي تم التقاط العديد من الصور له وتداولها بشكل كبير عبر السوشال ميديا.
Advertisement
 
وظهر هذا الشخص المجهول وهو يرتدي نظارات مطابقة لستايل ديب،  كما اعتمد لون وتسريحة الشعر نفسها، بالإضافة الى اعتماده إطلالة مطابقة لجوني من ناحية الشارب .
 
 
وانتقل المتابعون الى قسم التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن دهشتهم الكبيرة بسبب الشبه الكبير والصادم بين الرجل الإيراني وجوني ديب.
 
(البوابة)
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
12:55 | 2022-08-09
11:00 | 2022-08-09
10:15 | 2022-08-09
07:00 | 2022-08-09
04:30 | 2022-08-09
03:45 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website