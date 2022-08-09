شرط غريب لدخول حفل محمد رمضان يثير الجدل

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مازال الفنان محمد رمضان، يثير الجدل في كل إعلان عن عمل جديد له أو استعداد لإحياء حفل جديد، وهو ما حدث في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، والذي يحيي فيها حفلاً ضخماً يوم الجمعة الموافق 12 آب الجاري، عقب نجاح حفله الأخير بالساحل.ونشر محمد رمضان على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" البوستر الدعائي للحفل، حيث أعلن من خلاله عن شرط دخول حفله الذي اعتبره الكثيرون شرطاً غريباً.وعلق رمضان على البوستر قائلًا: "أقوى حفلة في الساحل الشمالي الجمعة القادمة 12 أغسطس في العلمين الجديدة.. فوق الـ 18 عامًا حرصًا على سلامة الأطفال".