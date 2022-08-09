29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
شرط غريب لدخول حفل محمد رمضان يثير الجدل
Lebanon 24
09-08-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
مازال الفنان محمد رمضان، يثير الجدل في كل إعلان عن عمل جديد له أو استعداد لإحياء حفل جديد، وهو ما حدث في مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، والذي يحيي فيها حفلاً ضخماً يوم الجمعة الموافق 12 آب الجاري، عقب نجاح حفله الأخير بالساحل.
Advertisement
ونشر محمد رمضان على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" البوستر الدعائي للحفل، حيث أعلن من خلاله عن شرط دخول حفله الذي اعتبره الكثيرون شرطاً غريباً.
وعلق رمضان على البوستر قائلًا: "أقوى حفلة في الساحل الشمالي الجمعة القادمة 12 أغسطس في العلمين الجديدة.. فوق الـ 18 عامًا حرصًا على سلامة الأطفال".
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مصاهرة بين الضاهر وجنبلاط
Lebanon 24
مصاهرة بين الضاهر وجنبلاط
01:45 | 2022-08-09
09/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر الدولار تغيّر في المصارف.. إليكم الرّقم الجديد
Lebanon 24
سعر الدولار تغيّر في المصارف.. إليكم الرّقم الجديد
11:46 | 2022-08-09
09/08/2022 11:46:17
Lebanon 24
Lebanon 24
جمهور باسيل يهاجم إعلاميّة بارزة.. الأخيرة تردّ بقوّة وهذا ما قالته
Lebanon 24
جمهور باسيل يهاجم إعلاميّة بارزة.. الأخيرة تردّ بقوّة وهذا ما قالته
12:55 | 2022-08-09
09/08/2022 12:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اغتيالاتٌ قد تحصل.. ما كشفه خطاب نصرالله غير عادي!
Lebanon 24
اغتيالاتٌ قد تحصل.. ما كشفه خطاب نصرالله غير عادي!
05:15 | 2022-08-09
09/08/2022 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"انتكاستان " لجعجع
Lebanon 24
"انتكاستان " لجعجع
03:15 | 2022-08-09
09/08/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2022-08-09
"عاملوني كعبد".. مايك تايسون يهاجم منصة شهيرة أنتجت مسلسلا عن حياته
14:00 | 2022-08-09
بعد إتهامه بـ"الكذب" من مخرج "كابوريا".. الفنانة راغدة تدافع عن أحمد زكي
12:55 | 2022-08-09
جمهور باسيل يهاجم إعلاميّة بارزة.. الأخيرة تردّ بقوّة وهذا ما قالته
10:15 | 2022-08-09
بعد غياب طويل.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تحسم حقيقة اعتزالها بسبب زوجها وتعلّق: اختنقت (صور)
07:00 | 2022-08-09
نجم "باب الحارة" عصام يثير الجدل باعترافاته.. ويغار من هذا الفنان السوري الشهير (فيديو)
05:00 | 2022-08-09
جوني ديب يحيي طقوس عاشوراء في ايران.. ماذا يحصل!؟ (صورة)
فيديو
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
10/08/2022 06:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
Lebanon 24
كأنها تعيش في مكب نفايات: أم تنشر فيديو لغرفة ابنتها.. ملابس مُبعثرة وقمامة على السرير!
08:00 | 2022-08-06
10/08/2022 06:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
Lebanon 24
روبي تُفاجئ الجمهور بعمرها... وهذا ما تفعله لتبدو أصغر سناً (فيديو)
05:00 | 2022-08-06
10/08/2022 06:17:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact