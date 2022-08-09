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فنون ومشاهير

بعد إتهامه بـ"الكذب" من مخرج "كابوريا".. الفنانة راغدة تدافع عن أحمد زكي

Lebanon 24
09-08-2022 | 14:00
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بعد الضجة التي أحدثها المخرج خيري بشارة وما كشفه عن فيلم "كابوريا" وتسريحة شعر النجم الراحل أحمد زكي، علقت الفنانة السورية رغدة، على الأمر بطريقتها الخاصة.

وأكدت النجمة السورية أن "الأمر لا يستحق كل هذه الضجة، وغير مبرر، خصوصاً بعد وفاة بطل الفيلم أحمد زكي، ومرور سنوات طويلة على عرض الفيلم ونجاحه في دور العرض لمدة عام كامل"
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وأضافت أنها لا تتذكر "كواليس هذه التفصيلة الصغيرة"، موضحة أن الحديث عن صاحب فكرة قصة الشعر حالياً غير مهم، ولا سيما أن الطرف الثاني (أحمد زكي) لم يعد موجوداً بيننا، ولا أعرف لماذا نتحدث عن كواليس صاحبها رحل ولم يعد بيننا ليردّ.

وكذلك علقت رغدة على منشور المخرج المصري على فيسبوك، قائلة: "خيروشكا... مش فاهمة ليه كل الحمأة دي على حاجة عدت، مش مستأهلة... خليك كول... الدنيا كلها برضو مش مستاهلة... حبيبنا أنت".

وكان بشارة قد اتهم عبر منشوره كلاً من الفنان الراحل والمؤلف عصام الشماع بـ"الكذب"، حيث قال إن زكي نسب لنفسه فكرة قصة الشعر الشهيرة التي ظهر بها البطل (حسن هدهد) في فيلم (كابوريا)، وقال إنه استلهمها من أبناء المناطق الشعبية التي حاولوا من خلالها تقليد الملاكم العالمي مايك تايسون.
المصدر: لها
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