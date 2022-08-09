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فنون ومشاهير

بعد غياب طويل.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تحسم حقيقة اعتزالها بسبب زوجها وتعلّق: اختنقت (صور)

Lebanon 24
09-08-2022 | 10:15
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أكدت الفنانة جوانا ملاح أن جمهورها كان مخلصًا لها ولم يتركها رغم ابتعادها عن الساحة الغنائية، الا انّها لم تبتعد عن الفن سوى لاسباب قاهرة.
 
وأضافت ملاح في حديث تلفزيوني بعد غيابها الطويل أنه انتشرت شائعات عن زواجها من رجل عربي، وأنه منعها من مواصلة عملها الغنائي، الا أنها اكدت عدم صحة هذا الكلام على الاطلاق، مشيرة الى انها تعرضت الى ازمة صحية اجبرتها عن التوقف عن الغناء لفترة طويلة. 
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وذكرت جوانا أنها رغم شهرتها وشعبيتها ما زالت خجولة.
 


وأضاف: "اليوم، لقد اختنقت، وشعرت أنني أموت مثل سمكة بطيئة، مثل الأسماك تخرج من الماء، لذلك قررت أن أعود للجمهُور مرة أخرى".

الجدير بالذكر أن جوانا ملاح ظهرت لأول مرة عام 1993 عندما شاركت في برنامج "استديو الفن" عن فئة الأغاني الشعبية وفازت بالميدالية الذهبية.
 
المصدر: فوشبا
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