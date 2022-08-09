بعد غياب طويل.. الفنانة اللبنانية الشهيرة تحسم حقيقة اعتزالها بسبب زوجها وتعلّق: اختنقت (صور)

أكدت الفنانة جوانا ملاح أن جمهورها كان مخلصًا لها ولم يتركها رغم ابتعادها عن الساحة الغنائية، الا انّها لم تبتعد عن الفن سوى لاسباب قاهرة.

وأضافت ملاح في حديث تلفزيوني بعد غيابها الطويل أنه انتشرت شائعات عن زواجها من رجل عربي، وأنه منعها من مواصلة عملها الغنائي، الا أنها اكدت عدم صحة هذا الكلام على الاطلاق، مشيرة الى انها تعرضت الى ازمة صحية اجبرتها عن التوقف عن الغناء لفترة طويلة.

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وذكرت جوانا أنها رغم شهرتها وشعبيتها ما زالت خجولة.