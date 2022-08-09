"عاملوني كعبد".. مايك تايسون يهاجم منصة شهيرة أنتجت مسلسلا عن حياته

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أعرب بطل الملاكمة السابق في الوزن الثقيل، مايك تايسون، عن استيائه من مسلسل جديد سوف يعرض على منصة شهيرة، متهما القائمين عليها بسرقة قصة حياته، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية.ويحمل المسلسل الذي سوف يعرض على منصة "هولو" بتاريخ 25 آب الجاري اسم "مايك"، وسوف يؤدي دور البطولة فيه الممثل الأميركي، تريفانتي رودس.ويتناول المسلسل حياة مايك بدءاً من طفولته البائسة ومروراً بإنجازاته المذهلة على في الحلبات، وصولا إلى اتهامه بالاغتصاب في العام 1992، ومن ثم دخوله السجن.انتقد تايسون عبر صفحته على تطبيق إنستغرام المسلسل قائلاً "لقد سرقوا قصة حياتي ولم يدفعوا لي".وأضاف مستخدماً النجوم بدلاً من الحروف للدلالة على كلمة عبد "بالنسبة للمديرين التنفيذيين في هولو، فأنا مجرد (عبد) يمكنهم بيعه في المزاد العلني"، علماً أن هذه المنصة المتوفرة فقط في الولايات المتحدة مملوكة لأغلبية شركة ديزني.وستركز إحدى حلقات المسلسل المؤلف من ثمانية أجزاء على وجهة نظر ملكة الجمال السابقة ديزيريه واشنطن التي كانت اتهمت في سن الـ 18 عاماً تايسون باغتصابها في عام 1991، وفقا لما ذكرت وكالة "فرانس برس".(الحرة)