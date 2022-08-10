إلغاء حفل رامي عياش بأحد أهم مهرجانات تونس.. ما السّبب؟

أعلنت إدارة مهرجان مدينة "بنزرت" بتونس أنّ حفل الفنّان رامي عيّاش المبرمج في المهرجان ليوم 13 آب قد ألغي.

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ونقلت "الصباح نيوز" عن مصدر مطلع في هيئة المهرجان أن قرار الإلغاء تمّ بعدما تبين أن المتعهد لم يقم باقتطاع تذاكر السفر.ويبقى هذا التّفسير مختصراً ويسوده بعض الغموض علماً بأن هيئة المهرجان تقدمت باعتذاراتها لجماهير المهرجان والتزمت بإرجاع ثمن كل من قام باقتناء تذكرته للحفل المذكور أو استبدال حفل آخر بها مبرمج في المهرجان، علماً وأن الفنان وائل جسار سيقدم عرضاً ببنزرت يوم16 أغسطس. وكان حفل رامي عياش في مهرجان بنزرت حصرياً؛ إذ لا وجود لمشاركة أخرى له في مهرجان آخر في تونس هذا الصّيف.