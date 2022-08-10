ابنا رابعة الزيات وزاهي وهبي كبرا.. شاهدوا كيف أصبحا (صور)

نشرت الإعلامية رابعة الزيات صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.
وظهرت رابعة التي تمضي إجازة مع عائلتها في تركيا مع ابنيها من الإعلامي والشاعر زاهي وهبي "دالي" و"كنز" وهم يتصورون مع أحد الدلافين.
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كما ظهرت رابعة وهي تسبح مع أحد الدلافين.
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A post shared by رابعة الزيات - Rabia Zayyat (@rabiaazayyatofficial)
ولفت المتابعون ان ابني رابعة وزاهي كبرا وأصبحا يشبهان والدهما.