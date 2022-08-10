Advertisement

فنون ومشاهير

فيديو ينتشر: أحدهم يكسر صحناً على رأس ابن راغب علامة.. ماذا حصل معه؟

Lebanon 24
10-08-2022 | 02:52
A-
A+
Doc-P-979426-637957220480265398.png
Doc-P-979426-637957220480265398.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه خالد علامة ابن الفنان راغب علامة حيث كان يتواجد في إحدى أماكن السهر، وقام أحد الأشخاص بكسر صحن على رأسه.

Advertisement

A post shared by One TV (@onetvlebanon)


 
 

يُذكر ان عادة تكسير الصحون هي عادة يونانية، ويبدو ان أحد أصدقاء خالد هو من قام بذلك، الا ان خالد تعرض للانتقادات جراء الفيديو واعتبر العديد من المتابعين ان تصوير هذا الفيديو هو للفت الأنظار.

 

وكان خالد ظهر مؤخرا في صورة وهو يحمل طفلا بين يديه، ولفت المتابعون الخلخال في قدمه باللون الأزرق.

 

 

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:40 | 2022-08-10
00:07 | 2022-08-10
16:00 | 2022-08-09
14:00 | 2022-08-09
12:55 | 2022-08-09
11:00 | 2022-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website