فيديو ينتشر: أحدهم يكسر صحناً على رأس ابن راغب علامة.. ماذا حصل معه؟

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه خالد علامة ابن الفنان راغب علامة حيث كان يتواجد في إحدى أماكن السهر، وقام أحد الأشخاص بكسر صحن على رأسه.

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يُذكر ان عادة تكسير الصحون هي عادة يونانية، ويبدو ان أحد أصدقاء خالد هو من قام بذلك، الا ان خالد تعرض للانتقادات جراء الفيديو واعتبر العديد من المتابعين ان تصوير هذا الفيديو هو للفت الأنظار.

وكان خالد ظهر مؤخرا في صورة وهو يحمل طفلا بين يديه، ولفت المتابعون الخلخال في قدمه باللون الأزرق.