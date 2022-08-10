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فنون ومشاهير

في الفراش... ضبط ممثلة تخون زوجها!

Lebanon 24
10-08-2022 | 11:00
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح أمس، بأخبار ضبط وتوقيف الممثلة التونسية ريم رياحي بتهمة خيانة زوجها على فراش منزلها الزوجي.
 
وضبطت قوات الأمن التونسية، الممثلة وعشيقها داخل منزل الممثلة، حيث أعد لها زوجها كميناً مُحكما بمساعدة الأمن، لتيقنه من خيانتها له.
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وكان الزوج قد زرع كاميرا مراقبة داخل الشقة الكائنة في حي النصر، الذي يقع شمال وسط العاصمة التونسية، دون علم زوجته، وباطلاعه على الكاميرا المراقبة، تبين أن زوجته تدخل برفقة شاب لا يعرفه.

ولجأ الزوج غير المقيم في تونس إلى الأمن التونسي، لتتعهد الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالموضوع بالتنسيق مع النيابة العامة، وتم ضبط الزوجة والعشيق وبحوزتهما مواد قيل إنها مخدرة وتم تحليلها ليتبين أنها ليست كذلك.

 
(ليالينا)
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