29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
26
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
في الفراش... ضبط ممثلة تخون زوجها!
Lebanon 24
10-08-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ صباح أمس، بأخبار ضبط وتوقيف الممثلة التونسية ريم رياحي بتهمة خيانة زوجها على فراش منزلها الزوجي.
وضبطت قوات الأمن التونسية، الممثلة وعشيقها داخل منزل الممثلة، حيث أعد لها زوجها كميناً مُحكما بمساعدة الأمن، لتيقنه من خيانتها له.
Advertisement
وكان الزوج قد زرع كاميرا مراقبة داخل الشقة الكائنة في حي النصر، الذي يقع شمال وسط العاصمة التونسية، دون علم زوجته، وباطلاعه على الكاميرا المراقبة، تبين أن زوجته تدخل برفقة شاب لا يعرفه.
ولجأ الزوج غير المقيم في تونس إلى الأمن التونسي، لتتعهد الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالموضوع بالتنسيق مع النيابة العامة، وتم ضبط الزوجة والعشيق وبحوزتهما مواد قيل إنها مخدرة وتم تحليلها ليتبين أنها ليست كذلك.
(ليالينا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جدول جديد للمحروقات اليوم.. والى أهالي القرى اليكم هذا الخبر
Lebanon 24
جدول جديد للمحروقات اليوم.. والى أهالي القرى اليكم هذا الخبر
00:24 | 2022-08-10
10/08/2022 12:24:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط خلفها.. خطوة واحدة تضرب حلم باسيل!
Lebanon 24
جنبلاط خلفها.. خطوة واحدة تضرب حلم باسيل!
01:45 | 2022-08-10
10/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"قضية المطران الحاج"... لهذا السبب بدلّت بكركي أسلوب مواجهتها
Lebanon 24
"قضية المطران الحاج"... لهذا السبب بدلّت بكركي أسلوب مواجهتها
04:30 | 2022-08-10
10/08/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل معروف عن 75 عاما... من هو؟
Lebanon 24
وفاة ممثل معروف عن 75 عاما... من هو؟
06:05 | 2022-08-10
10/08/2022 06:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
العلاقة بين البطريركية المارونية وحزب الله الى الواجهة.. كلام المطران رحمة يشعل سجالا
Lebanon 24
العلاقة بين البطريركية المارونية وحزب الله الى الواجهة.. كلام المطران رحمة يشعل سجالا
01:00 | 2022-08-10
10/08/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2022-08-10
بريتني سبيرز تعود للغناء بصحبة إلتون جون
16:00 | 2022-08-10
تكريم كارمن لبس وليلى علوي في "مهرجان الأمل السينمائي الدولي"
14:00 | 2022-08-10
كارلوس عازار ينهي تصوير "جنايات صغيرة"
08:16 | 2022-08-10
شعر بارتباك كبير... إليكم ما حصل مع الفنان كاظم الساهر على المسرح!
08:00 | 2022-08-10
الموت يؤلم الممثل الشهير بأغلى الناس.. وطليقته الفنانة اللبنانية أول المعزّين
06:05 | 2022-08-10
وفاة ممثل معروف عن 75 عاما... من هو؟
فيديو
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
11/08/2022 06:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب سؤال.. فتاة تتعرض للضرب على يد حراس رئيسة حزب! (فيديو)
00:54 | 2022-08-10
11/08/2022 06:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
Lebanon 24
الجميّل: هناك معركة حقيقية ضد ميقاتي وهو منفتحٌ على الحوار مع عون
05:00 | 2022-08-07
11/08/2022 06:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact