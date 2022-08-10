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فنون ومشاهير

كارين رزق الله تظهر مع ابنتها ناديا.. واحد المتابعين ينتقدها: "نصحانة" (صور)

Lebanon 24
10-08-2022 | 03:40
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نشرت الممثلة كارين رزق الله صورا عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت كارين مع ابنتها ناديا شربل في افتتاح فيلم "كوستا برافا" الذي تشارك فيه ناديا.

 

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A post shared by Carine Rizcallah (@carinerizcallah)


 
 

ولفتت كارين الأنظار بإطلالة كاجوال حيث ارتدت الجينز مع جاكيت بلايز بيضاء. في حين ارتدت ناديا فستانا قصيرا باللون الأسود.

 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين قدموا التهنئة لناديا بالفيلم، ولفت تعليق أحد المتابعين الذي توجه لكارين بالقول: "نصحانة".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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