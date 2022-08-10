إعلامية شهيرة توثّق حادثة كادت تودي بحياتها في لندن.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)

روت الإعلامية الكويتية حليمة بولند قصة مثيرة للجدل خلال تواجدها في لندن، مؤكدة أنها أصيبت إصابة بالغة كادت تودي بحياتها.

وأوضحت الاعلامية المثيرة للجدل من خلال مقطع فيديو عبر صفحتها على تطبيق "سناب شات" أنها سقطت على الأرض بقوة بعد وصولها إلى لندن وتعرضت لإصابات بليغة في أنحاء مختلفة من جسمها".

ووثقت حليمة الحادث الذي تعرضت له من خلال صور لضمادات على يدها وكتفها إثر الإصابة، لافتة إلى أنها "سقطت خلال تساقط المطر كادت تفقد حياتها".

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— m . e (@mohamme72492882) August 9, 2022 Advertisement

وقالت لمتابعيها في المقطع: "أمس وصلت لندن على طول طحت طيحة قشرة، طيحة شفت الموت فيها، بغلاوة بنتي، صدق حمدت ربي عايشة للحين، كان فيه مطر، طحت على وجهي، زين اسناني ما تكسروا، زين وجهي، واتخرع".

وأضافت: "شوفوا كتفي شلون صار تسلخ والله العظيم الجهة اليمين كلها متسلخة زين وجهي ما صار فيه شي".

وتابعت: "ستر رب العالمين، إذا الواحد مسوي شوية أعمال خير، لأن الصدقة والدعاء يدفعان البلاء، من كثر ما أدعي رب العالمين ومن كثر ما أتصدق".

(لها)