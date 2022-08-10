تكريم كارمن لبس وليلى علوي في "مهرجان الأمل السينمائي الدولي"

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كشف "مهرجان الأمل السينمائي الدولي"، في مصر، عن تكريم عدد من الفنانين المصريين والعرب، خلال دورته الثانية، حيث تم الإعلان من قبل عن تكريم الفنانين المصريين ليلى علوي وأحمد بدير، كما تم اختيار الفنانة القديرة كارمن لبّس لتكريمها ضمن مجموعة النجوم في الدورة الثانية للمهرجان، والتي تُقام آخر أيلول المقبل، وذلك تقديراً لمسيرتها التمثيلية الطويلة.وقال رئيس المهرجان في تصريحات صحافية، إن الفنانة كارمن لبّس تستحق التقدير لدورها الفاعل في الدراما اللبنانية والعربية بكل الأدوار التي قدّمتها، وكذلك أعمالها السينمائية التي تخطّت حدود لبنان والوطن العربي، وكانت من الفنانات القليلات اللواتي استطعن ترك بصمة في السينما الأجنبية، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير في الدراما، ومنها أعمال ارتبطت بالحالات الإنسانية.