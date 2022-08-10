كارلوس عازار ينهي تصوير "جنايات صغيرة"

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أعلن النجم كارلوس عازار عبر صفحته الخاصّة على الإنستغرام إنهاءه تصوير مشاهده في مُسلسل "جنايات صغيرة"، من خلال نشره صورة جمعته بنخبة من أبرز نجوم الوطن العربيّ الذي يتقاسم معهم بطولة العمل، نذكر من بينهم ريتا حرب وكاريس بشار وندى أبو فرحات وديما قندلفت وسامر المصري وبديع أبو شقرا وقيس الشيخ نجيب ونور علي.

وقد تفاعل نجوم العمل مع هذه الصورة كلّ على طريقته وعبّروا عن محبّتهم الكبيرة لكارلوس وعن سعادتهم بهذا العمل.

