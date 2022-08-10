Advertisement

فنون ومشاهير

كارلوس عازار ينهي تصوير "جنايات صغيرة"

Lebanon 24
10-08-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-979492-637957324776166670.jpg
Doc-P-979492-637957324776166670.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن النجم كارلوس عازار عبر صفحته الخاصّة على الإنستغرام إنهاءه تصوير مشاهده في مُسلسل "جنايات صغيرة"، من خلال نشره صورة جمعته بنخبة من أبرز نجوم الوطن العربيّ الذي يتقاسم معهم بطولة العمل، نذكر من بينهم ريتا حرب وكاريس بشار وندى أبو فرحات وديما قندلفت وسامر المصري وبديع أبو شقرا وقيس الشيخ نجيب ونور علي.
Advertisement

 
وقد تفاعل نجوم العمل مع هذه الصورة كلّ على طريقته وعبّروا عن محبّتهم الكبيرة لكارلوس وعن سعادتهم بهذا العمل.
 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
11:00 | 2022-08-10
08:16 | 2022-08-10
08:00 | 2022-08-10
06:05 | 2022-08-10
05:00 | 2022-08-10
04:49 | 2022-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website