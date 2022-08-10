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فنون ومشاهير

الموت يؤلم الممثل الشهير بأغلى الناس.. وطليقته الفنانة اللبنانية أول المعزّين

Lebanon 24
10-08-2022 | 08:00
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توفيت، والدة الفنان السعودي يعقوب الفرحان. وحرص عدد من زملائه النجوم على تقديم واجب العزاء له، وكانت طليقته الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر أول المعلنين عن حالة الحداد عبر السوشيال ميديا.

وابتعد يعقوب عن وسائل التواصل الاجتماعي ولم يعلن عن الخبر عبر صفحاته فيها، بل فضّل أن يعيش حزنه بعيداً من الإعلام.
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في حين سارعت ليلى اسكندر إلى نعي جدّة ابنها الوحيد يوسف من خلال خاصية الستوريز، حيث اكتفت بنعيها بآية من القرآن الكريم: "إن لله وإن إليه راجعون"، من دون أن تضيف أي معلومة أخرى.
 
المصدر: لها
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