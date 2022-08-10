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فنون ومشاهير

وفاة ممثل معروف عن 75 عاما... من هو؟

Lebanon 24
10-08-2022 | 06:05
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أعلنت وزارة الثقافة الأردنية عن وفاة الممثل داود جلاجل عن عمر ناهز 75 عاما، مشيرة إلى أن الراحل أحد أبرز وجوه الدراما التلفزيونية خلال العقود الأربعة الماضية.

ويُعدّ جلاجل أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما والمسرح، ومن الرواد المؤسسين للحركة الدرامية في الستينيات، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي الأردني، وفق وزارة الثقافة.
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صورة
 
(العربية)
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