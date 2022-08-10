وفاة ممثل معروف عن 75 عاما... من هو؟

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أعلنت وزارة الثقافة الأردنية عن وفاة الممثل داود جلاجل عن عمر ناهز 75 عاما، مشيرة إلى أن الراحل أحد أبرز وجوه الدراما التلفزيونية خلال العقود الأربعة الماضية.ويُعدّ جلاجل أحد ألمع النجوم الأردنيين في الدراما والمسرح، ومن الرواد المؤسسين للحركة الدرامية في الستينيات، وصاحب حضور فاعل في المشهد الدرامي الأردني، وفق وزارة الثقافة.