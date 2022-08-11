ستيفاني صليبا تُثير الجدل: ظهرت وهي ترقص بطريقة غريبة.. والجمهور : "هيدا فستان أو قميص نوم؟" (فيديو)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام أثارت فيه الجدل.
فقد ظهرت ستيفاني في الفيديو وهي ترقص بفستان قصير باللون البنفسجي يتميز بريش أسفله، وقد شبهه العديد من المتابعين بقميص النوم.
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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
ومن بين التعليقات: " حلو قميص النوم يا ستيفاني"، "شنو استفتدي من هذا الفيديو"، "هاد قميص نوم مو فستان"، "شو هالرقص مافهمت منو شي"، "باربي" و" ولا أهضم". ما رأيكم بالفيديو؟