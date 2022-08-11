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فنون ومشاهير

صاحب أغنية "بنت الجيران" يكشف عن مواصفات زوجته

Lebanon 24
11-08-2022 | 11:00
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كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش المواصفات التي يبحث عنها في زوجته المستقبلية.

وقال حسن شاكوش في مقابلة مع برنامج "عرب وود": "بدوّر حاليا على بنت الحلال، وعايز واحدة تشبه أمي".

وتابع : "أنا عايز واحدة أسافر 20 سنة أشتغل أرجع ألاقيها في البيت، مش أرجع ألاقيها في الساحل، الموضوع باظ خالص".
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(في الفن)
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