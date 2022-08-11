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فنون ومشاهير

عارضة الأزياء التونسية وزوجها مقدم البرامج اللبناني الشهير بلقطات رومنسية.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
11-08-2022 | 04:41
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انتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي وزوجها المذيع ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي خلال تواجدهما في عدة مناسبات اجتماعية في لبنان.

 

وظهر الثنائي في الفيديوهات وهما يرقصان ويغنيان بكل انسجام.

 

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A post shared by Wissam Breidy 😍😍وسام بريدي 😍😍 (@live_love_wissam)


 
 
 
 

يُذكر ان وريم ووسام يقضيان مع ابنتهما إجازة عائلية في لبنان قبل عودتهما إلى دبي مقر إقامتهما.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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