عارضة الأزياء التونسية وزوجها مقدم البرامج اللبناني الشهير بلقطات رومنسية.. شاهدوا الفيديو

انتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي وزوجها المذيع ومقدم البرامج اللبناني وسام بريدي خلال تواجدهما في عدة مناسبات اجتماعية في لبنان.

وظهر الثنائي في الفيديوهات وهما يرقصان ويغنيان بكل انسجام.

يُذكر ان وريم ووسام يقضيان مع ابنتهما إجازة عائلية في لبنان قبل عودتهما إلى دبي مقر إقامتهما.