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فنون ومشاهير

سيرين عبد النور الصحافية التي لا تعترف بالفشل‎‎

Lebanon 24
11-08-2022 | 16:00
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نشرت منصة شاهد الخاصة بتقديم أبرز المسلسلات العربية، البوستر الأول من مسلسل "العين بالعين" لسلام كسيري كتابة وإخراج رندة علم، وبطولة النجمة سيرين عبد النور، ورامي عياش، في أول تعاون بينهما. 

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والواضح بحسب الصورة التي نشرتها "شاهد" أن سيرين عبد النور تؤدي دور صحافية، وتحاول الخوض في قضايا ومسائل تتعلق بالناس، ما سيوقعها في مجموعة من القضايا الأخرى التي بإمكانها أن تصل إلى حد علاقة حب ومشاكل، ومحاولة التغلب على الشعور الإنساني أمام استحقاقات أخرى.

من المتوقع أن يبدأ عرض "العين بالعين" في العشرين من آب الحالي بحسب معلومات خاصة، في وقت لم يُعرف ما إذا كانت عبد النور على قائمة بطلات مسلسلات موسم الدراما الأقوى في رمضان 2023.

 
المصدر: نواعم
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