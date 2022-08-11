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فنون ومشاهير
إليز حجّار ملكة جمال زحلة للعام 2022 (صور)
Lebanon 24
11-08-2022
|
08:45
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توّجت عروس البقاع زحلة ليل أمس إليز حجّار ملكة جمال لها للعام 2022، من بين 12 متبارية تنافسن على اللقب، ضمن مهرجان جمالي مميز أقيم بعد غياب قسري لثلاث سنوات بسبب كورونا، في كسارة، وذلك برعاية بلدية زحلة المعلقة و تعنايل وتنظيم من مجلة وموقع "أصداء زحلة والبقاع"، في حضور وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، وفاعليات سياسية واجتماعية واقتصادية واعلامية وفنية وأهالي المتباريات.
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وفازت كل من ريتا فاضل بمركز الوصيفة الأولى، ماريا فرحة وصيفة ثانية وسينتيا بشعلاني وصيفة ثالثة، وحصدت تريزيا ماريا بيورجس لقب "miss social media".
المصدر:
الوكالة الوطنية
فنون ومشاهير
أفراح ومناسبات
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