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فنون ومشاهير

نشرت صورها من داخل السيارة قبل لحظات من وفاتها... الموت يخطف شقيقة فنانة لبنانية في حادث سير مروع

Lebanon 24
11-08-2022 | 14:12
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فارقت الفاشنيستا اللبنانية لينا الهاني، شقيقة الفنانة سارة الهاني الحياة، إثر حادث سير في الكويت، صباح الخميس.

وتوفيت لينا الهاني إثر اصطدام مركبتها بأخرى، حيث وصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث ونقلتها إلى أحد المستشفيات القريبة، إلا أن الأطباء أعلنوا وفاتها متأثرة بإصابات بالغة.
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وكانت الفاشنيستا الراحلة قد نشرت قبل ساعات من الحادث المفجع، صورتين عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "إنستغرام"، حيث بدت خلالها بصحة جيدة وبملابس بيضاء، وأطلت في الصورة الثانية وهي داخل السيارة.
 
(فوشيا) 
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