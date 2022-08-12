أول ظهور لحسام حبيب بعد أزمته مع شيرين.. ورسالة مبطّنة خلفه! (صورة)

في أول ظهور له بعد أزمته الأخيرة مع زوجته السابقة النجمة شيرين عبدالوهاب، نشر الفنان المصري حسام حبيب صورة عبر حسابه في موقع إنستجرام.



وظهر حسام حبيب في الصورة وهو يعزف على الجيتار، في لقطة علق عليها بقوله: "عودة إلى مكاني السعيد".

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وجاءت هذه المشاركة بعد فترة من التصريحات النارية التي أدلت بها طليقته المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، بحقه، في خلافات وصل أصداؤها إلى ساحات القضاء. وجاءت هذه المشاركة بعد فترة من التصريحات النارية التي أدلت بها طليقته المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، بحقه، في خلافات وصل أصداؤها إلى ساحات القضاء.

(العين)