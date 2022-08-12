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فنون ومشاهير

هذا الفنان العالمي.. هل أصبح أكثر لطفاً بعد أزمته الصحية؟

Lebanon 24
12-08-2022 | 08:00
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يبدو أن الأزمة الصحية التي عانى منها النجم الكندي جاستين بيبر قد حولته إلى شخص حساس وأكثر إنسانية.
 
فقد قدم النجم اعتذاره لأحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر ستوري خاصة في حسابه في إنستغرام، بسبب تعليق وقح كتبه الفنان على منشور هذا الشخص.
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ولم يذكر بيبر اسم الشخص الذي توجه بالاعتذار له، إنما كتب : "لسبب ما علقت على صفحة أحد الرجال، (وجوده لا يعني شيئاً)؛ لأنه كان يفعل شيئاً اعتقدت أنه غبي".
 
وأضاف: "لست متأكداً تماماً من سبب شعوري بالحاجة إلى كتابة ذلك، إذا كان يفعل ما يجعله سعيداً، من أنا لأهاجمه أو أنتقده".
 
ثم اعتذر جاستن بيبر للرجل وكتب: "أتمنى أنني لم أؤذِ مشاعر هذا الشاب، لقد كان يؤنبني ضميري طوال اليوم". وختم: "لهذا الرجل كتبت أنا آسف".
 
ومنذ أشهر كشف جاستين بيبر بأنه قد تم تشخيصه بمتلازمة رامزي هانت، وأنه سيأخذ بعض الوقت لتقييم احتياجاته الطبية. 
 
(سيدتي)
 
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