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فنون ومشاهير

ميريام فارس تخطف الأنظار... ماذا فعلت هذه المرّة؟

Lebanon 24
12-08-2022 | 02:00
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نشرت الفنانة ميريام فارس، صورا جديدة لها عبر خاصية "الستوري" على انستغرام، تألقت فيها بأطلالة صيفية أنيقة باللون الأبيض على احدى الجزر.
 
وخطفت ميريام الأنظار بجمالها ورشاقتها.
 
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ميريام فارس

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