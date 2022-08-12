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فنون ومشاهير
ميريام فارس تخطف الأنظار... ماذا فعلت هذه المرّة؟
Lebanon 24
12-08-2022
|
02:00
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نشرت الفنانة ميريام فارس، صورا جديدة لها عبر خاصية "الستوري" على انستغرام، تألقت فيها بأطلالة صيفية أنيقة باللون الأبيض على احدى الجزر.
وخطفت ميريام الأنظار بجمالها ورشاقتها.
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