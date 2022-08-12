ميريام فارس تخطف الأنظار... ماذا فعلت هذه المرّة؟

نشرت الفنانة ميريام فارس، صورا جديدة لها عبر خاصية "الستوري" على انستغرام، تألقت فيها بأطلالة صيفية أنيقة باللون الأبيض على احدى الجزر.

وخطفت ميريام الأنظار بجمالها ورشاقتها.