هل منع هاني شاكر كاظم الساهر من الغناء في مصر؟

نفت نقابة المهن الموسيقية في مصر الشائعات حول منع النقيب السابق للنقابة هاني شاكر الفنان العراقي كاظم الساهر من الغناء في مصر، لا سيما أن "القيصر" أحيا حفله الأول في مصر بعد غياب استمر 13 عاماً بالتزامن مع استقالة شاكر.

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(لها)