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فنون ومشاهير

داليدا خليل في أحدث إطلالة لها بثياب البحر.. شاهدوا كيف بدت

Lebanon 24
12-08-2022 | 14:00
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نشرت الممثلة داليدا خليل صورة لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" بثياب البحر وتتوسط شابين، وذلك في خلال عطلتها الصيفية التي قررت قضاءها في بودروم، تركيا. 
 
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داليدا خليل

تركيا

بودروم

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