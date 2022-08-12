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فنون ومشاهير
داليدا خليل في أحدث إطلالة لها بثياب البحر.. شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
12-08-2022
|
14:00
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نشرت الممثلة داليدا خليل صورة لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" بثياب البحر وتتوسط شابين، وذلك في خلال عطلتها الصيفية التي قررت قضاءها في بودروم، تركيا.
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بودروم
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