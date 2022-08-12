داليدا خليل في أحدث إطلالة لها بثياب البحر.. شاهدوا كيف بدت

نشرت الممثلة داليدا خليل صورة لها عبر خاصية الستوري عبر حسابها على "انستغرام" بثياب البحر وتتوسط شابين، وذلك في خلال عطلتها الصيفية التي قررت قضاءها في بودروم، تركيا.

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