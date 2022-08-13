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فنون ومشاهير

هشام حدّاد يحتفل بعيد ميلاده مع مذيعة الـ"أم تي في"... كم أصبح عمره؟ (صور)

Lebanon 24
13-08-2022 | 01:00
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احتفل الممثل ومقدّم البرامج هشام حدّاد، بعيد ميلاده، بحضور زوجته وأصدقائه، وأبرزهم مذيعة أخبار الـ"أم تي في" نبيلة عواد.
 
وكشف هشام بعدما قام بإطفاء الشموع عن قالب الحلوى، أنّ عمره أصبح 44.
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