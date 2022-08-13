هشام حدّاد يحتفل بعيد ميلاده مع مذيعة الـ"أم تي في"... كم أصبح عمره؟ (صور)

احتفل الممثل ومقدّم البرامج هشام حدّاد، بعيد ميلاده، بحضور زوجته وأصدقائه، وأبرزهم مذيعة أخبار الـ"أم تي في" نبيلة عواد.

وكشف هشام بعدما قام بإطفاء الشموع عن قالب الحلوى، أنّ عمره أصبح 44.