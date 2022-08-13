29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
30
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
هشام حدّاد يحتفل بعيد ميلاده مع مذيعة الـ"أم تي في"... كم أصبح عمره؟ (صور)
Lebanon 24
13-08-2022
|
01:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفل الممثل ومقدّم البرامج هشام حدّاد، بعيد ميلاده، بحضور زوجته وأصدقائه، وأبرزهم مذيعة أخبار الـ"أم تي في" نبيلة عواد.
وكشف هشام بعدما قام بإطفاء الشموع عن قالب الحلوى، أنّ عمره أصبح 44.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هشام حداد يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. رقص ورومنسية وقبلات! (صور)
Lebanon 24
هشام حداد يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. رقص ورومنسية وقبلات! (صور)
13/08/2022 12:35:30
13/08/2022 12:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد يعايد زوجته الجميلة بعيد ميلادها... ويكشف: "بتحب تسهر وتولعها وبضيق خلقها مني" (صورة)
Lebanon 24
هشام حداد يعايد زوجته الجميلة بعيد ميلادها... ويكشف: "بتحب تسهر وتولعها وبضيق خلقها مني" (صورة)
13/08/2022 12:35:30
13/08/2022 12:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مُثير هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها.. عمرها سيُفاجئكم (صور)
Lebanon 24
بفستان مُثير هيلدا خليفة تحتفل بعيد ميلادها.. عمرها سيُفاجئكم (صور)
13/08/2022 12:35:30
13/08/2022 12:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو يحتضنها برومنسية.. وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد حبيبته شانا عبود (صورة)
Lebanon 24
ظهر وهو يحتضنها برومنسية.. وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد حبيبته شانا عبود (صورة)
13/08/2022 12:35:30
13/08/2022 12:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد
عيد ميلاد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قوات سوريّة وروسيّة في لبنان... هل بدأ تطبيق السيناريو ؟
Lebanon 24
قوات سوريّة وروسيّة في لبنان... هل بدأ تطبيق السيناريو ؟
23:16 | 2022-08-12
12/08/2022 11:16:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يفقد "قيمته"؟
Lebanon 24
الدولار يفقد "قيمته"؟
01:45 | 2022-08-13
13/08/2022 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مسرحية" بسام الشيخ حسين.. هكذا يريد "التيار "
Lebanon 24
"مسرحية" بسام الشيخ حسين.. هكذا يريد "التيار "
07:00 | 2022-08-12
12/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إتّصالات لإسقاط نيابة نوّاب
Lebanon 24
إتّصالات لإسقاط نيابة نوّاب
17:11 | 2022-08-12
12/08/2022 05:11:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-08-12
12/08/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:00 | 2022-08-13
نجوى كرم بإطلالة شبابيّة من الـ"gym"... والجمهور يسألها: "إنتي ما بتكبري؟" (صورة)
04:00 | 2022-08-13
الفنان أنطوني توما دخل القفص الذهبي... من هي زوجته؟ (فيديو)
03:30 | 2022-08-13
فيديو مُؤثر من عزاء الفاشينيستا اللبنانية لينا الهاني... هكذا بكت شقيقتها الفنانة وأُغمي على والدتها
03:00 | 2022-08-13
فادي الخطيب يتعرّض لموقف محرجٍ أثناء التمارين.. شاهدوا ماذا حصل معه! (فيديو)
02:00 | 2022-08-13
لؤي إبن راغب يُثير الجدل مُجدّداً بإطلالته... شاهدوا كيف ظهر بـ"البلايزر" المفتوح (صور)
23:00 | 2022-08-12
جنبلاط يصدّ مراسل الـ"أم تي في"... شاهدوا ما حصل بينهما!
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
13/08/2022 12:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
13/08/2022 12:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
13/08/2022 12:35:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact