عصابة تخترق هاتف إعلامي شهير وتحاول ابتزازه

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كشف الإعلامي المصري خيري رمضان عن تعرض هاتفه الشخصي للاختراق من قبل أفراد عصابة في المغرب لا يعرف جنسياتهم.وكتب رمضان على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لكل الأصدقاء تم اختراق هاتفي الخاص من عصابة في المغرب الشقيق ولا أعرف جنسياتهم وحاولوا ابتزازي ماديا ولم أرد إطلاقا، فأرسلوا مكالمات مع صوت لا أعرفه يدعي أنه أنا ثم أنشأوا صفحة باسمي على إنستغرام عليها صور مأخوذة من هاتفي لزيادة الابتزاز فأبلغت إدارة إنستغرام فألغوا الصفحة على الفور فشكرا لهم".وتابع رمضان: "لذا أعتذر لكم لإغلاقي كل صفحاتي على السوشيال ميديا مؤقتا لحين التأكد من تخلصي من الهاكر، كما أرجو من حضراتكم الحذر حين تلقي أي رسائل أو فيديوهات حتما ستكون مركبة ولكن الأهم قد تكون ملغمة وتخترق هواتفكم، آسف على الإزعاج".