الموت يؤلم ممثلاً عربياً شهيراً.. فقد أعز الناس

توفيت أمس السبت والدة الفنان المصري محمود حميدة.

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وأعلن سيف حميدة، أحد أفراد عائلة الممثل محمود حميدة، على حسابه الخاص بـ"فيسبوك" عن وفاة جدته فايزة، وكتب قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. توفيت إلى رحمة الله ستي فايزة والدة عمو محمد حميدة، وخالد حميدة، ومحمود حميدة".

ولم يعلن أي من أفراد الأسرة او حتى الفنان محمود حميدة عن موعد ومكان الجنازة، كذلك لم ينشر حميدة الخبر.

يُذكر أن الفنان محمود حميدة، يقوم حاليًا بتصوير مشاهده في فيلمه الجديد "مطرح مطروح"، وقد شارك على حسابه بـ"إنستغرام" مقطع فيديو من كواليس تصوير الفيلم.

(لها)