Advertisement

فنون ومشاهير

بعد رقصها بفستان شبيه بقميص النوم.. ستيفاني صليبا بـ"توب" كروشيه وتنورة شفافة وتتعرض للانتقادات (فيديو)

Lebanon 24
14-08-2022 | 02:51
A-
A+
Doc-P-980685-637960679462339256.png
Doc-P-980685-637960679462339256.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

 

وظهرت ستيفاني بـ توب" من الكروشيه وتنورة طويلة شفافة وحافية القدمين وهي تتمايل وتركض باتجاه البحر .

 

Advertisement

A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


 

الفيديو لاقى إعجاب بعض المتابعين الذين اعتبروا انها ظهرت بطريقة "طريفة"، في حين انتقده البعض الآخر ولاسيما ظهورها بتنورة شفافة وحافية القدمين.

 

وكانت ستيفاني أثارت الجدل مؤخرا بظهورها بفيديو وهي ترقص بفستان قصير باللون البنفسجي يتميز بريش أسفله، وقد شبهه العديد من المتابعين بقميص النوم.

A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)


المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-08-14
04:01 | 2022-08-14
02:31 | 2022-08-14
00:24 | 2022-08-14
23:00 | 2022-08-13
16:00 | 2022-08-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website