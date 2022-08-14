بعد رقصها بفستان شبيه بقميص النوم.. ستيفاني صليبا بـ"توب" كروشيه وتنورة شفافة وتتعرض للانتقادات (فيديو)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام.

وظهرت ستيفاني بـ توب" من الكروشيه وتنورة طويلة شفافة وحافية القدمين وهي تتمايل وتركض باتجاه البحر .

الفيديو لاقى إعجاب بعض المتابعين الذين اعتبروا انها ظهرت بطريقة "طريفة"، في حين انتقده البعض الآخر ولاسيما ظهورها بتنورة شفافة وحافية القدمين.

وكانت ستيفاني أثارت الجدل مؤخرا بظهورها بفيديو وهي ترقص بفستان قصير باللون البنفسجي يتميز بريش أسفله، وقد شبهه العديد من المتابعين بقميص النوم.

View this post on Instagram

A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)



