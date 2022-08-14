رحيل مخرج عربي بعد صراع مع المرض

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وافت المنية المخرج التونسي عبد الجبار البحوري وفق ما أعلن مدير الإنتاج بالتلفزة التونسية طارق حرار عبر حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك"، بعد صراع مع المرض.والراحل ترك مسيرة طويلة من الأعمال التلفزيونية على غرار "جاري يا حمودة" و"باب الخوخة" و"مابيناتنا" و"حار وحلو".وقدّم البرامج الترفيهية بكشل واسع، منها "سهرية على الفضائية" و"الدنيا تغني" و"لو سمحتم" الذي قام بإعداده وتقديمه الإعلامي الراحل نجيب الخطاب وامتد لسنوات من 1985 إلى سنة 1990.