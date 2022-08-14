سرّ بريتاني هوارد.. واعتراف جنيفر أنيستون

Advertisement

سنوياً، ملايين الأشخاص، بينهم كثير من المشاهير، يتم تشخيصهم بأمراض في العيون. النجمة جنيفر أنيستون، مثلاً، اعترفت بأنها تدمن قطرات العيون، والسبب معاناتها جفافاً في العينين، وحكاكاً، واحمراراً، وعدم قدرة على قراءة النصوص، وأشعة الشمس فوق البنفسجية أحد الأسباب. لذا، رأيناها تنشر الوعي حول مخاطر جفاف العين.من جهته، المغني الإيرلندي الشهير «بونو» كشف، ذات يوم، سرّ حرصه على ارتداء النظارة الشمسية، التي اشتهر بها بعد إصابته بالمياه الزرقاء (الجلوكوما)، التي قد تؤدي به إلى العمى. ووهج الشمس يزيد حساسية العينين المصابتين.بدورها، الممثلة المصرية زينة أصيبت، بمرض في العينين، فارتدت النظارات في الضوء، بسبب الحساسية الشديدة التي يسببها الضوء لعينيها. ومشكلتها كانت أن ابنها كان يظل يبكي كلما رآها ترتدي النظارات.أما المغنية بريتاني هوارد تغلبت على سرطان العين، لكنها أصيبت بالعمى في عين واحدة منذ كانت طفلة. وهي تظهر بنظارتين سميكتين، وتحرص على توعية الناس بعوامل الطبيعة الخارجية، وآثارها في العينين.الراحل لاري كينغ، من أبرز الشخصيات المحاورة عبر الشاشة الصغيرة والإذاعة، خضع عام 2009 لعملية جراحية لعلاج إعتام عدسة العين، وظلّ يظهر بنظارات كبيرة سميكة، متعددة الألوان، لفترة طويلة. وكان أحد أبرز أسرار نجاحه حرصه على النظر إلى عيون ضيوفه مباشرة؛ كي يُشعرهم بالاحترام.. هي لغة العيون الخاصة به.