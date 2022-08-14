29
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
سرّ بريتاني هوارد.. واعتراف جنيفر أنيستون
Lebanon 24
14-08-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
سنوياً، ملايين الأشخاص، بينهم كثير من المشاهير، يتم تشخيصهم بأمراض في العيون. النجمة جنيفر أنيستون، مثلاً، اعترفت بأنها تدمن قطرات العيون، والسبب معاناتها جفافاً في العينين، وحكاكاً، واحمراراً، وعدم قدرة على قراءة النصوص، وأشعة الشمس فوق البنفسجية أحد الأسباب. لذا، رأيناها تنشر الوعي حول مخاطر جفاف العين.
Advertisement
من جهته، المغني الإيرلندي الشهير «بونو» كشف، ذات يوم، سرّ حرصه على ارتداء النظارة الشمسية، التي اشتهر بها بعد إصابته بالمياه الزرقاء (الجلوكوما)، التي قد تؤدي به إلى العمى. ووهج الشمس يزيد حساسية العينين المصابتين.
بدورها، الممثلة المصرية زينة أصيبت، بمرض في العينين، فارتدت النظارات في الضوء، بسبب الحساسية الشديدة التي يسببها الضوء لعينيها. ومشكلتها كانت أن ابنها كان يظل يبكي كلما رآها ترتدي النظارات.
أما المغنية بريتاني هوارد تغلبت على سرطان العين، لكنها أصيبت بالعمى في عين واحدة منذ كانت طفلة. وهي تظهر بنظارتين سميكتين، وتحرص على توعية الناس بعوامل الطبيعة الخارجية، وآثارها في العينين.
الراحل لاري كينغ، من أبرز الشخصيات المحاورة عبر الشاشة الصغيرة والإذاعة، خضع عام 2009 لعملية جراحية لعلاج إعتام عدسة العين، وظلّ يظهر بنظارات كبيرة سميكة، متعددة الألوان، لفترة طويلة. وكان أحد أبرز أسرار نجاحه حرصه على النظر إلى عيون ضيوفه مباشرة؛ كي يُشعرهم بالاحترام.. هي لغة العيون الخاصة به.
المصدر: زهرة
Advertisement
الأكثر قراءة
4 مليون وما فوق... لا " Check Up" بعد اليوم
Lebanon 24
4 مليون وما فوق... لا " Check Up" بعد اليوم
07:04 | 2022-08-14
14/08/2022 07:04:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور "غير مألوف" لمسؤول كبير في حزب الله.. ما الذي فعله؟
Lebanon 24
ظهور "غير مألوف" لمسؤول كبير في حزب الله.. ما الذي فعله؟
03:30 | 2022-08-14
14/08/2022 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"ضربة كبرى" ستطال إسرائيل بسبب لبنان.. 4 معلومات تكشفُ موعد الانتكاسة!
Lebanon 24
"ضربة كبرى" ستطال إسرائيل بسبب لبنان.. 4 معلومات تكشفُ موعد الانتكاسة!
04:00 | 2022-08-14
14/08/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يرد على "حزب الله" من الديمان
Lebanon 24
باسيل يرد على "حزب الله" من الديمان
07:00 | 2022-08-14
14/08/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
Lebanon 24
بعد قصف سوريا.. هذا ما شهدته الأجواء اللبنانية!
14:05 | 2022-08-14
14/08/2022 02:05:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
14:00 | 2022-08-14
سوسن بدر ولقاء سويدان بفيديو طريف على "تيك توك"
11:00 | 2022-08-14
رحيل مخرج عربي بعد صراع مع المرض
08:20 | 2022-08-14
مجددا على شاطئ البترون.. زينب ابنة هيفا وهبي بـ"البيج المكشوف" (صور)
08:00 | 2022-08-14
بفستان قصير جداً.. مايا دياب ترقص بطريقة غريبة والمتابعون يتهمونها بتقليد ميريام فارس (فيديو)
05:00 | 2022-08-14
الموت يؤلم ممثلاً عربياً شهيراً.. فقد أعز الناس
04:01 | 2022-08-14
ممثلة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بتصريحاتها.. خانت حبيبها لأنها أعجبت بغيره! (فيديو)
فيديو
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
"شياطين الغبار" تظهر في بريطانيا... ما هي؟ (فيديو)
09:54 | 2022-08-12
15/08/2022 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
صُممت لتُوفر أفضل معايير الرفاهية والراحة... تعرفوا إلى سيارة "audi" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-08-11
15/08/2022 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
Lebanon 24
رخيصة وإقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "yaris" الجديدة من "تويوتا" (فيديو)
11:00 | 2022-08-10
15/08/2022 02:10:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact