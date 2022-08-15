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فنون ومشاهير
من تصدّر قائمة المشاهير الأكثر وسامة في تركيا؟
Lebanon 24
15-08-2022
|
05:00
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صدرت قائمة المشاهير الأكثر وسامة، واحتلّ أحد الممثلين الشباب هذه القائمة، متفوّقًا على كلّ زملائه الأتراك.
وتصدّر آلب نافروز Alp Navruz قائمة المشاهير الأكثر وسامة في تركيا، متفوقًا بذلك على جميع الممثلين الأتراك الذين لطالما تنافسوا على هذا اللقب على مدار السنوات السابقة.
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وفق إستطلاع رأي أجراه موقع Kızlarsoriyor.com التركي فإن بوراك أوزجيفيت Burak Özçivit لم يتمكن من دخول قائمة أكثر 4 مشاهير وسامة في تركيا.
وجاء كيفانش تاتليتوغ في المركز الرابع بالقائمة على الرغم من أن الكثير من الناس يعتقدون أن كيفانش سيكون بالمركز الأول.
واحتل كرم بورسين Kerem Bürsin المركز الثالث في القائمة.
أما المركز الثاني فكان من نصيب آيتاش شاشماز Aytaç aşmaz بطل “لعبة الحظ” ثاني أكثر المشاهير وسامة في تركيا، والذي يتميز بملامح وجه مختلفة، خصوصا وأنه أصبح الاسم الأكثر إثارة للاهتمام في الفترة الماضية.
(العراب)
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